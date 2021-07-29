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Збитки на 42 млн гривень. ДБР викрило забудовника на несплаті податків

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Київська область, Четвер 29 липня 2021 13:12
Збитки на 42 млн гривень. ДБР викрило забудовника на несплаті податків Фото: ДБР викрило забудовника на несплаті 42 млн гривень податків (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Правоохоронці повідомили про підозру колишньому інспектору податкової Київської області, який допустив багатомільйонну схему ухилення від сплати податків. В результаті чого державі було задано збитків на суму понад 42 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ДБР.

Вказано, що забудовник мав би зареєструвати відповідну підприємницьку діяльність та сплачувати податки як фізична особа-підприємець у розмірі 18%, натомість робив це як фізична особа і платив лише 5%.

У свою чергу інспектор податкової "не помічав" порушення та не зареєстрував отримані громадянином доходи від будівництва та продажу нерухомості на суму понад 292 млн гривень.

Це призвело до несплати в держбюджет податків на суму понад 42 млн гривень.

Внаслідок чого, колишній посадовець податкової підозрюється у службовій недбалості, яка спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

Йому загрожує позбавлення волі на строк до 5 років.

Досудове розслідування стосовно забудовника триває.

Фото: ДБР викрило забудовника на несплаті 42 млн гривень податків (Віталій Носач, РБК-Україна)

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