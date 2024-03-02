Уболівальники повернулися на стадіон "Динамо" вперше за 2,5 роки: фоторепортаж

Уперше після повномасштабного вторгнення РФ до України вітчизняний гранд зміг прийняти вболівальників на трибунах домашньої арени. Перед звітним туром чемпіонату України Київська МВА дозволила "біло-синім" частково заповнити трибуни. Глядачі почали збиратися задовго до старту зустрічі.

Згодом команди з'явилися на полі. Настала черга церемоніалу. Спершу послухали офіційний гімн української Прем'єр-ліги, а потім футболісти, тренери, персонал обох команд і вболівальники разом заспівали державний славень. Згодом хвилиною мовчання всі присутні вшанували пам'ять полеглих у боротьбі за незалежність і суверенітет.

Натхненне підтримкою фанатів, "Динамо" з перших хвилин заволоділо ініціативою. У перші хвилини нагоди забити змарнували Шапаренко, Бражко та Ванат. Зрештою, повели в рахунку кияни на 37-й хвилині. Це Шепелєв класно зорієнтувався у чужому штрафному після помилки голкіпера "моряків" Варакути.

З міркувань безпеки "Динамо" отримало дозвіл на допуск на матч 1800 вболівальників. Квитки на поєдинок продавали в трьох цінових сегментах – 200, 300 і 400 грн. Напередодні "біло-сині" відзвітували про продаж усіх доступних на матч перепусток.