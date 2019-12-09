ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Убийство волонтера в Бахмуте: суд сорвали сообщением о минировании

Новости » Общество     09.12.2019 - 16:59
Убийство волонтера в Бахмуте: суд сорвали сообщением о минировании
Фото: Артем Мирошниченко (facebook /mirartem)

Суд перенесли на 11 декабря

Донецкий апелляционный суд в Бахмуте, где должны были рассмотреть изменение меры пресечения подозреваемым в убийстве активиста Артема Мирошниченко, обследуют из-за сообщения о минировании. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Работников суда эвакуировали, в здании работают саперы, дежурят "скорая" и пожарные. На рассмотрение дела приехали общественные активисты из Бахмута и Славянска, они ждали под зданием суда.

Отмечается, что заседание суда перенесли на 11 декабря. Будет рассмотрена апелляционная жалоба прокуратуры об изменении меры пресечения для одного из подозреваемых с домашнего ареста на содержание под стражей.

Напомним, полиция переквалифицировала уголовное производство после смерти волонтера Артема Мирошниченко в Бахмуте. Производство переквалифицировано на ч.2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины - умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть.

Ранее сообщалось, что 29 ноября в Бахмуте напали на 36-летнего волонтера и активиста Артема Мирошниченко. Волонтер был госпитализирован в тяжелом состоянии и находился в коме. 6 декабря он скончался в больнице, не приходя в сознание. По подозрению в избиении волонтера задержали двух юношей 2003 и 2002 года рождения.

ГБР завершило расследование убийства Кирилла Тлявова В больнице умер волонтер, которого избили в Бахмуте
Новости Украины преступленияБахмутволонтер
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь