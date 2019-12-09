Убийство волонтера в Бахмуте: суд сорвали сообщением о минировании

Фото: Артем Мирошниченко (facebook /mirartem)

Суд перенесли на 11 декабря

Донецкий апелляционный суд в Бахмуте, где должны были рассмотреть изменение меры пресечения подозреваемым в убийстве активиста Артема Мирошниченко, обследуют из-за сообщения о минировании. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Работников суда эвакуировали, в здании работают саперы, дежурят "скорая" и пожарные. На рассмотрение дела приехали общественные активисты из Бахмута и Славянска, они ждали под зданием суда.

Отмечается, что заседание суда перенесли на 11 декабря. Будет рассмотрена апелляционная жалоба прокуратуры об изменении меры пресечения для одного из подозреваемых с домашнего ареста на содержание под стражей.

Напомним, полиция переквалифицировала уголовное производство после смерти волонтера Артема Мирошниченко в Бахмуте. Производство переквалифицировано на ч.2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины - умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть.

Ранее сообщалось, что 29 ноября в Бахмуте напали на 36-летнего волонтера и активиста Артема Мирошниченко. Волонтер был госпитализирован в тяжелом состоянии и находился в коме. 6 декабря он скончался в больнице, не приходя в сознание. По подозрению в избиении волонтера задержали двух юношей 2003 и 2002 года рождения.