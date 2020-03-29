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Убийство Шеремета: следователи просят продлить сроки следствия

Новости » Общество     29.03.2020 - 19:20
Убийство Шеремета: следователи просят продлить сроки следствия
Фото: Павел Шеремет (facebook.com pavel.sheremet.9)

По словам прокурора, еще не закончили проведение около 20 экспертиз

Следователи Национальной полиции обратились в Офис генерального прокурора с ходатайством о продлении сроков досудебного следствия по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета по подозрению Яне Дугарь, Юлии Кузьменко и Андрею Антоненко еще на два месяца. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Громадське".

По словам прокурор данному делу Сергея Зузака, следователи попросили продлить следствие до июня текущего года. При этом он добавил, что для передачи дела в суд сделано недостаточно, нужно еще провести ряд следственных действий и экспертиз.

"Еще не закончили проведение около 20 экспертиз, также проводятся допросы", - уточнил прокурор.

Он также сообщил, чтоо все трое подозреваемых отказались от прохождения полиграфа, а некоторые из них - от психологической и антропологической экспертизы.

Адвокаты подозреваемых Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугарь подали возражения по этому ходатайству, отметив отсутствие доказательств, опровергающих доводы защиты.

Напомним, следствие продолжает процесс рассекречивания материалов более 500 негласных розыскных действий по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. По словам представителей следственной группы, в настоящее время проводится 32 судебные экспертизы. Также правоохранители отметили, что отказ подозреваемых от участия в следственных действиях затрудняет проведение этого процесса.

Кроме того, следователем Национальной полиции поручили проверить версии невиновности фигурантов дела Шеремета, о которых заявляли их адвокаты.

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