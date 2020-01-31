Убийство Шеремета: полиция заявляет о попытках создать подозреваемым фейковые алиби

Фото: Павел Шеремет (facebook.com/pavel.sheremet.9)

Один из знакомых подозреваемого Андрея Антоненко заявил о том, что в ночь перед убийством Шеремета он якобы находился у него в гостях за городом

Во время расследования дела об убийстве журналиста Павла Шеремета некоторые граждане делают ложные заявления для того, чтобы помочь создать алиби отдельным подозреваемым в уголовном производстве. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного следственного управления Национальной полиции.

Как отметили в полиции, в ходе расследования дела Шеремета некоторые граждане делают ложные заявления для того, чтобы помочь создать алиби отдельным подозреваемым в уголовном производстве.

"Вынуждены заявить о том, что в ходе расследования дела Шеремета некоторые граждане делают ложные заявления для того, чтобы помочь создать алиби отдельным подозреваемым в уголовном производстве. Мы будем решительно выявлять такие факты и давать о них правдивую информацию обществу", - говорится в сообщении.

В полиции отметили, что 13 декабря прошлого года, в прямом эфире одного из телеканалов, один из знакомых подозреваемого Андрея Антоненко заявил о том, что в ночь перед убийством Шеремета Антоненко якобы находился у него в гостях за городом, поэтому никак не мог быть в это время на улице Ивана Франко.

"На первый взгляд этот гражданин приводил убедительные доказательства, прямо утверждая, что Андрей Антоненко не мог быть причастен к преступлению, поскольку был за 40 километров от центра Киева в городе Ворзель", - говорится в сообщении.

В полиции подчеркнули, что эта информация была проверена следственно-оперативным путем и оказалась абсолютной ложью, поэтому было принято решение о рассекречивании видео допроса этого гражданина, поскольку данная информация имеет важное значение для общества.

"В частности было проверено трафик телефонов этого гражданина и вызвано его на допрос, куда он пришел вместе со своим адвокатом. Во время допроса, в присутствии своего адвоката, гражданин признал, что он ошибочно публично заявил о том, что его товарищ Антоненко в ночь перед убийством Павла Шеремета находился у него дома", - говорится в сообщении.

Также правоохранители пояснили, что поскольку его неправдивое заявление об "алиби" Андрея Антоненко была сделана не во время допроса, а заявленная в СМИ, то он не будет привлечен к ответственности за дачу заведомо ложных показаний по ст. 384 УК Украины.

"Следствие имеет подтверждения и других случаев попыток создать несуществующее алиби подозреваемым в деле Павла Шеремета", - добавили в полиции и отметили, что "задачей Национальной полиции является установление всех причастных к этому чудовищному преступлению, а не привлечение к ответственности невиновных лиц".

Напомним, ранее сообщалось, что следователи планируют обратиться в Офис генпрокурора с просьбой о продление сроков досудебного следствия по делу об убийстве Шеремета. Срок досудебного расследования завершается 12 февраля, однако его могут продлить до июня 2020 года.

РБК-Украина писало, что в деле об убийстве Шеремета проведут дополнительные розыскные действия. Следствие получило указания о проведении дополнительных следственных действий в уголовном производстве, направленных на установление всех обстоятельств преступления.