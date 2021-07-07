Вбивство президента Гаїті: перша леді теж померла від поранень
Фото: перша леді Гаїті Мартін Мойз (facebook com martine josephmoise)
Дружина вбитого президента Гаїті Жовенеля Мойза померла від отриманих ран. У ніч на середу на їх резиденцію напали невідомі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на портал Diario Libre.
Повідомляється, що інформацію про смерть першої леді Мартін Моіз підтвердив президент Олімпійського комітету Гаїті Ханс Ларсен.
Зазначимо, президент Гаїті Жовенель Моіз був убитий озброєними людьми, які напали на його резиденцію в районі Пелерин в Порт-о-Пренсі. Його дружину госпіталізували з вогнепальними пораненнями, але, як виявилося, врятувати її не вдалося.
Як заявив прем'єр-міністр Клод Жозеф, нападники спілкувалися один з одним іспанською мовою. На даний момент піжнародний аеропорт в Порт-о-Пренсі не приймає рейси.