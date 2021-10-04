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Убийство полицейского в Чернигове: суд арестовал всех подозреваемых

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Чернигов, Понедельник 04 октября 2021 20:19
Убийство полицейского в Чернигове: суд арестовал всех подозреваемых Фото: суд арестовал всех подозреваемых в убийстве полицейского в Чернигове (cn.npu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Суд Чернигова 4 октября арестовал всех подозреваемых в убийстве полицейского. Во время досудебного расследования они будут находиться в СИЗО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сектор коммуникации полиции Черниговской области.

Действия четырех нападавших квалифицированы по п. 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц) УК Украины.

Поступок еще одного фигуранта уголовного дела квалифицирован как грабеж, соединенный с насилием, или по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 186) УК Украины.

Фото: суд арестовал всех подозреваемых в убийстве полицейского в Чернигове (cn.npu.gov.ua)

Ранее суд Чернигова арестовал на 60 суток первого подозреваемого в убийстве полицейского.

Напомним, в ночь на 2 октября в Чернигове в микрорайоне Масаны группа молодых людей избила двух полицейских. Один из них скончался на месте, другой находится в реанимации.

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Министерство внутренних дел Украины Чернигов
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