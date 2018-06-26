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Убийство Ноздровской: суд продлил арест подозреваемого

НовостиПроисшествия    26.06.2018 - 17:21
Фото: Ирина Ноздровская (facebook Ноздровская)
Фото: Ирина Ноздровская (facebook Ноздровская)

Арест Россошанского продлен до 24 августа

Шевченковский районный суд Киева продлил арест подозреваемого в убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской Юрия Россошанского до 24 августа 2018 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы райсуда Facebook.

Как отмечается, сегодня, 26 июня 2018 года, на рассмотрение в суд поступило ходатайство о продлении ареста Россошанского.

"По результатам проведенного судебного заседания следственным судьей Шевченковского районного суда города Киева указанное ходатайство удовлетворено. Подозреваемому Россошанскому Ю.В. продлена мера пресечения в виде содержания под стражей до 24.08.2018 года", - говорится в сообщении.

 

26 июня 2018 года на рассмотрение в Шевченковский районный суд города Киева поступило ходатайство о продлении...

Опубликовано Шевченковский районный суд города Киева Вторник, 26 июня 2018 г.

Напомним, предыдущий срок содержание под стражей Россошанского истекает 8 июля.

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Теги публикации: арест, Суд, Убийство  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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