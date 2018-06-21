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Убийство Ноздровской: суд продлил арест подозреваемого

НовостиПроисшествия    21.06.2018 - 12:14
Фото: Ирина Ноздровская (facebook Ноздровська)
Фото: Ирина Ноздровская (facebook Ноздровська)

Мера пресечения в виде содержания под стражей без залога продлена до 8 июля 2018 года включительно

Шевченковский районный суд Киева продлил арест подозреваемого в убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской Юрию Россошанскому до 8 июля 2018 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы райсуда в Facebook.

"По результатам рассмотрения ходатайства о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Россошанского Ю.В. - подозреваемого по ч.1 ст. 115 УК Украины (подозреваемый в убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской), следственным судьей Шевченковского районного суда города Киева удовлетворено указанное ходатайство", - говорится в сообщении.

Как отмечается, мера пресечения в виде содержания под стражей без залога продлена до 8 июля 2018 года включительно.

 

По результатам рассмотрения ходатайства о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении...

Опубликовано Шевченковский районный суд города Киева 21 июня 2018 г.

Напомним, ранее суд продлевал срок ареста Россошанского до 25 июня 2018 года.

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Теги публикации: Убийство, Киев, арест  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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