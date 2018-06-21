Убийство Ноздровской: суд продлил арест подозреваемого

Мера пресечения в виде содержания под стражей без залога продлена до 8 июля 2018 года включительно

Шевченковский районный суд Киева продлил арест подозреваемого в убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской Юрию Россошанскому до 8 июля 2018 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы райсуда в Facebook.

"По результатам рассмотрения ходатайства о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Россошанского Ю.В. - подозреваемого по ч.1 ст. 115 УК Украины (подозреваемый в убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской), следственным судьей Шевченковского районного суда города Киева удовлетворено указанное ходатайство", - говорится в сообщении.

Как отмечается, мера пресечения в виде содержания под стражей без залога продлена до 8 июля 2018 года включительно.

По результатам рассмотрения ходатайства о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении... Опубликовано Шевченковский районный суд города Киева 21 июня 2018 г.

Напомним, ранее суд продлевал срок ареста Россошанского до 25 июня 2018 года.