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Вбивство Ноздровської: суд продовжив арешт підозрюваного

НовиниНадзвичайні події    21.06.2018 - 12:14
Фото: Ірина Ноздровская (facebook Ноздровська)
Фото: Ірина Ноздровская (facebook Ноздровська)

Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без застави продовжено до 8 липня 2018 року, включно

Шевченківський районний суд Києва продовжив арешт підозрюваного у вбивстві правозахисниці Ірини Ноздровскої Юрію Россошанскому до 8 липня 2018 року. Про це йдеться в повідомленні прес-служби райсуду у Facebook.

"За результатами розгляду клопотання про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно Росошанського Ю.В. - підозрюваного за ч.1 ст. 115 КК України (підозрюваний у вбивстві правозахисниці Ірини Ноздровської), слідчим суддею Шевченківського районного суду міста Києва задоволено зазначене клопотання", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без застави продовжено до 8 липня 2018 року, включно.

 

За результатами розгляду клопотання про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно...

Опубліковано Шевченківський районний суд міста Києва 21 червня 2018 р.

Нагадаємо, раніше суд продовжував термін арешту Россошанського до 25 червня 2018 року.

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Теги публікації: Вбивство, Київ, арешт  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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