Вбивство Ноздровської: суд продовжив арешт підозрюваного

Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без застави продовжено до 8 липня 2018 року, включно

Шевченківський районний суд Києва продовжив арешт підозрюваного у вбивстві правозахисниці Ірини Ноздровскої Юрію Россошанскому до 8 липня 2018 року. Про це йдеться в повідомленні прес-служби райсуду у Facebook.

"За результатами розгляду клопотання про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно Росошанського Ю.В. - підозрюваного за ч.1 ст. 115 КК України (підозрюваний у вбивстві правозахисниці Ірини Ноздровської), слідчим суддею Шевченківського районного суду міста Києва задоволено зазначене клопотання", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без застави продовжено до 8 липня 2018 року, включно.

За результатами розгляду клопотання про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно... Опубліковано Шевченківський районний суд міста Києва 21 червня 2018 р.

Нагадаємо, раніше суд продовжував термін арешту Россошанського до 25 червня 2018 року.