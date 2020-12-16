Убийство Кирилла Тлявова: суд оставил под стражей экс-полицейского

Фото: обвиняемый в зале суда (facebook.com/VenediktovaIryna)

Суд продлил меру пресечения бывшему полицейскому, обвиняемому в убийстве пятилетнего Кирилла Тлявова. Он будет находиться под стражей до 16 февраля 2021 года.

Об этом сообщила Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова в Facebook.

По ее словам, на прошлой неделе обвиняемого госпитализировали и диагностировали заражение коронавирусом. Накануне судебного заседания он отказался от лечения без присутствия адвоката, а утром понедельника обвиняемый отказался от осмотра и препятствовал в доступе в палату.

В понедельник, 14 декабря, бывшего полицейского доставили конвоем на заседание суда. При этом во время конвоирования он сопротивлялся и отказывался добровольно перемещаться.

Заседание отложили для выяснения состояния здоровья обвиняемого. Врач, который его осмотрел, констатировал несколько повышенную температуру и давление.

"После этого при попытке завести обвиняемого в зал суда служба судебной охраны не допустила его якобы из-за его диагноза", - сообщила Венедиктова.

Суд отказал в удовлетворении ходатайства прокурора о проведении обвиняемому принудительного повторного теста на COVID-19.

Кроме того, во время судебного разбирательства ухудшилось состояние здоровья законного представителя несовершеннолетнего обвиняемого. Суд решил отложить заседание, однако не на 15 декабря, как ходатайствовал прокурор, а на последний день действия меры пресечения - 16 декабря.

Напомним, Кирилл Тлявов погиб 31 мая прошлого года. Двое полицейских в состоянии алкогольного опьянения Иван Приходько и Владимир Петровец решили пострелять в банки, в результате несчастного случая попали в ребенка, который находился неподалеку.

Кроме того, двое подозреваемых в убийстве 5-летнего ребенка - бывший полицейский Владимир Петровец и гражданский Дмитрий Кривошей - вышли на свободу из СИЗО.