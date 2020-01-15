Убийство в Каховке: полицейскому сообщили о подозрении в сокрытии преступления

Иллюстративное фото (flickr.com/national.police RU)

Инспектор исказил обстоятельства убийства мужчины 1 января

Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) сообщили о подозрении работнику Каховского отдела полиции в сокрытии резонансного убийства в Каховке (ч. 1 ст. 396 УКУ). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Следствием установлено, что старший инспектор по контролю за оборотом оружия Каховского отдела полиции исказил обстоятельства убийства 26-летнего мужчины.

С участием правоохранителя были искусственно созданы условия самообороны и скрыты обстоятельства, следы и факт совершения умышленного убийства, которое совершил его товарищ. Для этого полицейский произвел выстрелы в сторону товарища с оружия, принадлежавшего потерпевшему, который на то время уже находился без сознания из-за получения огнестрельных ранений.

Из-за действий подозреваемого, правоохранительные органы рассматривали ложную версию убийства с целью самозащиты.

В случае доказательства вины, правоохранителю грозит наказание в виде ареста на срок до 3 месяцев или ограничение свободы на срок до 3 лет, или лишение свободы на тот же срок.

Ранее в Херсонской области уволили трех полицейских, которые не обеспечили расследование резонансного убийства в Каховке.

Напомним, в деле об убийстве мужчины в Каховке полиция проведет повторную экспертизу. На нее будут допущены представители стороны потерпевших.

Напомним, 1 января в Каховке мужчина сделал несколько выстрелов из ружья в 26-летнего местного жителя. Нападающий находился в компании правоохранителей. От полученных травм потерпевший через несколько дней скончался в больнице.