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Вбивство у Каховці: поліцейському повідомили про підозру у приховуванні злочину

Новини » Суспільство     15.01.2020 - 16:08
Вбивство у Каховці: поліцейському повідомили про підозру у приховуванні злочину
Ілюстративне фото (flickr.com/national.police UA)

Інспектор спотворив обставини вбивства чоловіка 1 січня

Слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) повідомили про підозру працівнику Каховського відділу поліції в приховуванні резонансного вбивства у Каховці (ч. 1 ст. 396 ККУ). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР.

Слідством встановлено, що старший інспектор з контролю за обігом зброї Каховського відділу поліції спотворив обставини вбивства 26-річного чоловіка.

За участю правоохоронця були штучно створені умови самооборони та приховані обставини, сліди та факт скоєння умисного вбивства, яке здійснив його товариш. Для цього поліцейський здійснив постріли у бік товариша зі зброї, що належала потерпілому, який на той час вже перебував без свідомості через отримання вогнепальних поранень.

Через дії підозрюваного, правоохоронні органи розглядали хибну версію вбивства з метою самозахисту.

У разі доведення вини, правоохоронцю загрожує покарання у вигляді арешту на строк до 3 місяців або обмеження волі на строк до 3 років, або позбавлення волі на той самий строк.

Раніше у Херсонській області звільнили трьох поліцейських, які не забезпечили розслідування резонансного вбивства у Каховці.

Нагадаємо, у справі про вбивство чоловіка в Каховці поліція проведе повторну експертизу. На неї будуть допущені представники сторони потерпілих.

Нагадаємо, 1 січня в Каховці чоловік зробив кілька пострілів з рушниці у 26-річного місцевого жителя. Нападник перебував у компанії правоохоронців. Від отриманих травм потерпілий через кілька днів помер у лікарні.

Результати повторної експертизи у справі про вбивство в Каховці повідомлять через місяць ДБР почало розслідування вбивства в Каховці
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