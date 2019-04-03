Убийство Гандзюк: суд обязал Мангера носить электронный браслет

Шевченковский райсуд Киева постановил удовлетворить ходатайство стороны обвинения по Владиславу Мангеру, подозреваемому в заказе убийства общественной активистки Екатерины Гандзюк, частично. Соответствующее решение приняла судья Лидия Щебуняева, сообщает корреспондент РБК-Украина.

Судья приняла решение не арестовывать Владислава Мангера, но обязала носить электронный браслет.

В ходе заседания были исследованы протоколы допроса некоторых свидетелей и материалы производства.

"Суд принял ходатайство прокуратуры об изменении меры пресечения в отношении Владислава Мангера удовлетворить частично. Отказать в удовлетворении ходатайства прокурора об изменении меры пресечения с залога на содержание под стражей", - заявила судья.

Она отметила, что Мангер должен прибывать к следователю и прокурору по вызову, не выезжать за пределы города Херсона без разрешения, сообщать об изменении места нахождения, сдать на хранение прокурору свой паспорт, паспорта для выезда за границу и носить электронное средство контроля.

Кроме того, в Шевченковском суде Киева по делу Владислава Мангера допросили свидетеля Галину Ляшевскую.

Во вторник, 2 апреля, с 13:30 в Шевченковском суде Киева началось рассмотрение ходатайства об изменении меры пресечения Мангеру. 6 марта председателя Херсонского облсовета отстранили от должности на 1 месяц

Напомним, 11 февраля Мангеру объявили подозрение в организации убийства Гандзюк. Суд арестовал его до 3 марта с альтернативой внесения почти 2,5 млн гривен залога. 15 февраля за него внесли залог, после чего Мангер покинул изолятор и заявил, что будет сотрудничать со следствием.

21 марта Киевский апелляционный суд отклонил жалобу Мангера на отстранение с должности председателя Херсонской областной государственной администрации.