ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Убийство Гандзюк: суд обязал Мангера носить электронный браслет

Новости » Общество    03.04.2019 - 01:06
Убийство Гандзюк: суд обязал Мангера носить электронный браслет
Фото: Владислав Мангер (РБК-Украина)

Судья отклонила ходатайство прокурора об изменении меры пресечения с залога на содержание под стражей

Шевченковский райсуд Киева постановил удовлетворить ходатайство стороны обвинения по Владиславу Мангеру, подозреваемому в заказе убийства общественной активистки Екатерины Гандзюк, частично. Соответствующее решение приняла судья Лидия Щебуняева, сообщает корреспондент РБК-Украина.

Судья приняла решение не арестовывать Владислава Мангера, но обязала носить электронный браслет.

В ходе заседания были исследованы протоколы допроса некоторых свидетелей и материалы производства.

"Суд принял ходатайство прокуратуры об изменении меры пресечения в отношении Владислава Мангера удовлетворить частично. Отказать в удовлетворении ходатайства прокурора об изменении меры пресечения с залога на содержание под стражей", - заявила судья.

Она отметила, что Мангер должен прибывать к следователю и прокурору по вызову, не выезжать за пределы города Херсона без разрешения, сообщать об изменении места нахождения, сдать на хранение прокурору свой паспорт, паспорта для выезда за границу и носить электронное средство контроля.

Кроме того, в Шевченковском суде Киева по делу Владислава Мангера допросили свидетеля Галину Ляшевскую.

Во вторник, 2 апреля, с 13:30 в Шевченковском суде Киева началось рассмотрение ходатайства об изменении меры пресечения Мангеру. 6 марта председателя Херсонского облсовета отстранили от должности на 1 месяц

Напомним, 11 февраля Мангеру объявили подозрение в организации убийства Гандзюк. Суд арестовал его до 3 марта с альтернативой внесения почти 2,5 млн гривен залога. 15 февраля за него внесли залог, после чего Мангер покинул изолятор и заявил, что будет сотрудничать со следствием.

21 марта Киевский апелляционный суд отклонил жалобу Мангера на отстранение с должности председателя Херсонской областной государственной администрации.

 

Дело Мангера: адвокат рассказала о давлении на Виктора Гандзюка Защита Мангера хочет удалить активистов из зала суда
Выборы 2019 Результаты выборов президента Украины В ЦИК сообщили, когда можно сменить место регистрации для второго тура выборов
Новости Украины Киевмера пресеченияЕкатерина ГандзюкВладислав Мангер
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь