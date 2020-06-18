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Убийство Гандзюк: под ОП активисты устроили ночной митинг

Новости » Происшествия     18.06.2020 - 04:16
Убийство Гандзюк: под ОП активисты устроили ночной митинг
Фото: световая проекция портрета Екатерины Гандзюк (twitter/TelegrafComUa)

Участники акции требуют установить справедливое наказание для заказчиков убийства Екатерины Гандзюк

У здания Офиса президента на Банковой активисты инициативы "Хто замовив Катю Гандзюк?" провели мирную акцию к 35-летию умершей правозащитницы. На митинг собрались около 23:00 в среду, 17 июня.

Об этом говорится на странице инициативы "Хто замовив Катю Гандзюк?".

Сначала люди собрались на Майдане независимости напротив Дома профсоюзов около 22:00. В память про Екатерину Гандзюк была создана световая проекция с ее портретом. Полотном для проекции изображения стали стены Дома профсоюзов.

Далее активисты собрались у Офиса президента. По данным hromadske, на ночную акцию пришли несколько десятков человек. Они развернули баннер с надписью: "Зеленский, признай слив дела Гандзюк!". Отдельные участники собрания принесли цветы.

Фото: акция в память про Екатерину Гандзюк (twitter/TelegrafComUa)

Катерина Гандзюк умерла в ноябре 2018 года в Киеве после того, как ее с химическим ожогом привезли из Херсона. В больницах активистка находилась с 31 июля 2018 года - в этот день около 8:30 неизвестный облил правозащитницу серной кислотой. Нападение произошло возле дома, где жила политик, в то время, когда она вышла из дома на работу.

На сегодня исполнители преступления отбывают наказание. Заказчиком по делу об убийстве Гандзюк проходит председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер. Служба безопасности Украины задержала Мангера 16 июня 2020.

Напомним, Печерский райсуд Киева объявил перерыв в заседании по избранию меры пресечения председателю Херсонского облсовета Владиславу Мангеру до 18 июня.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины Екатерина ГандзюкОфис президента
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