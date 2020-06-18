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Вбивство Гандзюк: під ОП активісти влаштували нічний мітинг

Новини » Надзвичайні події     18.06.2020 - 04:16
Вбивство Гандзюк: під ОП активісти влаштували нічний мітинг
Фото: світлова проекція портрету Катерини Гандзюк (twitter/TelegrafComUa)

Учасники акції вимагають встановити справедливе покарання для замовників убивства Катерини Гандзюк

Біля будівлі Офісу президента на Банковій активісти ініціативи "Хто замовив Катю Гандзюк?" провели мирну акцію до 35-річчя померлої правозахисниці. На мітинг зібралися близько 23:00 у середу, 17 червня.

Про це йдеться на сторінці ініціативи "Хто замовив Катю Гандзюк?".

Спочатку люди зібралися на Майдані незалежності навпроти Будинку профспілок близько 22:00. У пам'ять про Катерину Гандзюк була створена світлова проекція із її портретом. Полотном для проекції зображення стали стіни Будинку профспілок.

Далі активісти зібралися під Офісом президента. За даними hromadske, на нічну акцію прийшли кілька десятків людей. Вони розгорнули банер із написом: "Зеленський, визнай злив справи Гандзюк!". Окремі учасники зібрання принесли квіти.

Фото: акція в пам'ять про Катерину Гандзюк (twitter/TelegrafComUa)

Катерина Гандзюк померла в листопаді 2018 року у Києві після того, як її з хімічним опіком привезли з Херсона. У лікарнях активістка перебувала з 31 липня 2018 року - у цей день близько 8:30 невідомий облив правозахисницю сульфатною кислотою. Напад стався біля будинку, де мешкала політик, в той час, коли вона вийшла з дому на роботу.

На сьогодні виконавці злочину відбувають покарання. Замовником у справі про вбивство Гандзюк проходить голова Херсонської облради Владислав Мангер. Служба безпеки України затримала Мангера 16 червня 2020 року.

Нагадаємо, Печерський райсуд Києва оголосив перерву в засіданні з обрання запобіжного заходу голові Херсонської облради Владиславу Мангеру до 18 червня.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України Катерина ГандзюкОфіс президента
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