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Интервью

Убийство Бабченко способствовало бы обострению ситуации в Украине, - Грицак

НовостиПроисшествия    07.06.2018 - 13:10
Фото: Василий Грицак (flickr.com/securityserviceofukraine)
Фото: Василий Грицак (flickr.com/securityserviceofukraine)

Грицак уверен, что следствию удастся доказать, что за покушением на Бабченко кроются российские спецслужбы

Убийство журналиста Аркадия Бабченка способствовало бы обострению ситуации в Украине. Об этом в интервью немецкому изданию Bild заявил глава СБУ Василий Грицак, сообщает посол Украины в Германии Андрей Мельник в Twitter.

"Россия заинтересована в дальнейшей дестабилизации Украины. Если бы Бабченко действительно убили, и, возможно, за этим последовали бы другие убийства, это бы способствовало обострению ситуации в нашей стране и дало бы повод для упреков, будто мы не в состоянии защитить людей", - заявил он.

Кроме того, Грицак заявил, что поскольку заказчик думал, что Бабченко действительно мертв, правоохранителям "удалось выйти на список из 47 человек, которые тоже подлежали физическому уничтожению".

"Мы не видели никакой другой возможности, как спасти жизнь журналиста и одновременно получить больше информации о заказчике. Поскольку заказчик думал, что Бабченко действительно мертв, состоялись определенные контакты, коммуникации, которые позволили нам провести процессуальные и оперативные действия, отдокументировать факты, которые в конечном итоге имели решающее значение в процессе расследования. Поэтому нам удалось выйти на расследование. Поэтому нам удалось выйти на список из 47 человек, которые тоже подлежали физическому уничтожению", - сообщил он.

По словам Грицака, это была очень успешная спецоперация.

"Следственные действия еще продолжаются, однако я уже сейчас могу сказать, что полученный следствием электронный носитель со списком будет иметь решающее значение. В результате экспертизы опубликованных данных мы установим и задокументируем источник его происхождения и дальше пойдем по "цепочке". Я уверен: в итоге мы сможем доказать, что за этой акцией стоят российские спецслужбы", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины (СБУ) подтвердила, что в документе, размещенном на сайте "Страна.uа", фигурируют те же фамилии, что и в списке, который изъяли в результате спецоперации.

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Теги публикации: Служба безопасности Украины, Василий Грицак, Аркадий Бабченко  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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