Вбивство Бабченка сприяло б загостренню ситуації в Україні, - Грицак

Грицак впевнений, що слідству вдастся довести, що за замахом на Бабченка криються російські спецслужби

Вбивство журналіста Аркадія Бабченка сприяло б загостренню ситуації в Україні. Про це в інтерв'ю німецькому виданню Bild заявив глава СБУ Василь Грицак, повідомляє посол України в Німеччині Андрій Мельник у Twitter.

"Росія зацікавлена у подальшій дестабілізації України. Якби Бабченка дійсно вбили, і, можливо, за цим послідували б інші вбивства, це б сприяло загостренню ситуації в нашій країні і дало б привід для закидів, нібито ми не в змозі захистити людей", - заявив він.

Крім того, Грицак заявив, що оскільки замовник думав, що Бабченко справді мертвий, правоохоронцям "вдалося вийти на список з 47 осіб, які теж підлягали фізичному знищенню".

"Ми не бачили жодної іншої можливості, як врятувати життя журналіста і одночасно отримати більше інформації про замовника. Оскільки замовник думав, що Бабченко справді мертвий, відбулися певні контакти, комунікації, які дозволили нам провести процесуальні та оперативні дії, віддокументувати факти, які зрештою мали вирішальне значення в процесі розслідування. Відтак нам вдалося вийти на розслідування. Відтак нам вдалося вийти на список з 47 осіб, які теж підлягали фізичному знищенню", - повідомив він.

За словами Грицака, це була дуже успішна спецоперація.

"Слідчі дії досі тривають, проте я вже зараз можу сказати, що отриманий слідством електронний носій зі списком матиме вирішальне значення. Внаслідок експертизи вміщених даних ми з'ясуємо і задокументуємо джерело його походження і далі підемо по "ланцюгу". Я впевнений: у підсумку ми зможемо довести, що за цією акцією криються російські спецслужби", - додав він.

Читайте переклад інтерв‘ю Голови СБУ Василя Грицака шеф-редактору(!) найтиражнішої газети Bild «Ми зможемо довести вину Росії»: новий вимір не лише ефективної роботи вітчизняних спецслужб, а й професійної комунікації з нашими ключовими партнерами! Danke @jreichelt @ronzheimer pic.twitter.com/1K2XQxNyGk — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) June 7, 2018

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Служба безпеки України (СБУ) підтвердила, що в документі, розміщеному на сайті "Страна.ua", фігурують ті ж самі прізвища, що й у списку, який вилучили у результаті спецоперації.