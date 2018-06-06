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СБУ подтвердила подлинность списка из 47 журналистов

НовостиОбщество    06.06.2018 - 21:00
Фото: брифинг СБУ (facebook.com/LarysaSargan)
Фото: брифинг СБУ (facebook.com/LarysaSargan)

В документе фигурируют те же фамилии, что и в списке, который изъяли в результате спецоперации

Служба безопасности Украины (СБУ) подтвердила, что в документе, размещенном на сайте "Страна.ua", фигурируют те же фамилии, что и в списке, который изъяли в результате спецоперации. Об этом сообщает ВВС.

"В пресс-центре СБУ подтвердили BBC News, что в документе, размещенном на сайте "Страна.ua", фигурируют те же фамилии, что и в списке, который изъяли в результате спецоперации", - говорится в сообщении. 

Напомним, 2 июня сообщалось, что в списке потенциальных жертв российских спецслужб, который получили правоохранители в ходе следствия по подготовке покушения на журналиста Аркадия Бабченко, фигурируют десятки украинских журналистов. Позже в СМИ был опубликован список из 47 журналистов и блогеров, на жизни которых может быть совершено покушение.

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Теги публикации: Служба безопасности Украины  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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