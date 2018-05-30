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Убийство Бабченко подрывает авторитет украинской власти, - Аmnesty

НовостиОбщество    30.05.2018 - 16:00
Иллюстративное фото (amnesty.org)
Иллюстративное фото (amnesty.org)

Убийство Бабченко является иллюстрацией неспособности власти защитить общество, заявили в Аmnesty

Убийство Аркадия Бабченко, совершенное в Киеве во вторник вечером, является трагической иллюстрацией неспособности украинской власти защитить гражданское общество. Об этом говорится в заявлении Аmnesty international.

"Ужасное убийство Аркадия Бабченко не должно остаться безнаказанным. Украинские власти не должны останавливаться, пока преступник, совершивший это позорное убийство, не будет найден и привлечен к ответственности. Украинское правительство обязано обеспечить необходимую защиту журналистов и активистов, которые могут оказаться под угрозой, в частности тех, кто выступает с критикой политики российских властей. А также, эффективно и безотлагательно расследовать, кто стоит за этим и другими подобными преступлениями", - говорится в заявлении.

Напомним, после убийства Бабченко Украину планирует посетить представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир. Как известно, 29 мая возле подъезда в своем доме тремя выстрелами в спину был застрелен российский журналист Бабченко.

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Темы: Убийство Бабченко    Теги публикации: Amnesty International, Аркадий Бабченко  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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