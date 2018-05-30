Вбивство Бабченка підриває авторитет української влади, - Аmnesty

Вбивство Бабченка є ілюстрацією неспроможності влади захистити суспільство, заявили в Аmnesty

Вбивство Аркадія Бабченко, вчинене в Києві у вівторок увечері, є трагічною ілюстрацією нездатності української влади захистити цивільне суспільство. Про це йдеться в заяві Аmnesty international.

"Український уряд зобов’язаний забезпечити необхідний захист журналістів та активістів, які можуть опинитися під загрозою, зокрема тих, хто виступає з критикою політики російської влади. А також, ефективно та невідкладно розслідувати, хто стоїть за цим та іншими подібними злочинами.Протягом останніх років ми втратили забагато відважних людей, які критикували владу як в Росії, так і в Україні. Вбивство Аркадія Бабченка є черговою ланкою у ланцюгу насильства, який вже забрав життя Павла Шеремета у 2016 році та Олеся Бузини за рік до того. На хвилі загального зростання кількості насильницьких нападів в Україні, це посилює нашу глибоку стурбованість з приводу здатності та бажання українських владних структур захистити журналістів, активістів та інших уразливих груп та забезпечити свободу вираження поглядів", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, після вбивства Бабченка Україну планує відвідати представник Організації з безпеки і співпраці в Європі з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір. Як відомо, 29 травня біля під'їзду у своєму будинку трьома пострілами в спину був застрелений російський журналіст Бабченко.