Человек со связями: кого подозревают в убийстве Амины Окуевой

30 октября 2017 года на железнодорожном переезде около поселка Глеваха недалеко от Киева неизвестные расстреляли автомобиль, в котором находились известные участники АТО и волонтеры Амина Окуева и ее муж Адам Осмаев. Последний был ранен, а его супруга погибла от полученных травм.

Окуева была активисткой Революции достоинства, а с начала АТО пошла на фронт в составе милицейского батальона "Киев-2". Кроме того, она была помощницей депутата Верховной рады 8 созыва Игоря Мосийчука.

Ее муж, Адам Осмаев, который ранее подозревался российскими правоохранителями в подготовке покушения на Владимира Путина и Рамзана Кадырова, в ходе АТО возглавлял батальон имени Джохара Дудаева.

В июне 2017 года супруги уже пережили одно нападение в Киеве. Обвиняемый Артур Денисултанов-Кринари (в СМИ его также называют "киллер Кадырова", – ред.) не смог убить потерпевших и был арестован. Его освободили из СИЗО только в конце 2019 года в рамках обмена пленными.

Долгое время об исполнителях и заказчиках второго нападения ничего не было известно. Также непонятен был мотив преступления. Версии колебались от операции российских спецслужб до "разборок" между чеченскими группировками.

Особо опасная группа

По данным следствия, задержанный – это 55-летний житель столицы Игорь Редькин. Полиция считает, что он как руководитель входил в организованную преступную группу, которая занималась заказными убийствами и другими насильственными преступлениями в Киеве и Киевской области.

Семеро членов этой группы были задержаны правоохранителями 17 сентября 2019 года. Всем им предъявили подозрение в причастности к убийству директора украинского представительства немецкого концерна "Капарол" Павла Зможного и начальника отдела рекламы "Киевского метрополитена" Павла Миленького.

Зможный был расстрелян около своего дома в Васильковском районе Киевской области 20 сентября 2016 года, а Миленький – зарезан в Киево-Святошинском районе 10 января 2019 года.

По данным полиции, Редькин являлся организатором преступной группы, в которую также входили члены "Бойцовского клуба "Легион". Преступники якобы за финансовое вознаграждение занимались устранением бизнес-конкурентов по заказу.

Несмотря на серьезные подозрения, предъявленные фигурантам дела, 19 сентября прошлого года судья Киево-Святошинского райсуда Киевской области Максим Медведский отпустил Редькина и еще одного подозреваемого Павла Липского из-под стражи.

Из семерых подозреваемых под стражей оказался лишь один. Остальные были отпущены под личное обязательство или под домашний арест.

Частично исправил ситуацию Киевский апелляционный суд. В октябре 2019 года он арестовал ряд фигурантов дела. Но в декабре уже Шевченковский районный суд Киева снова отпустил из-под стражи всех задержанных, в том числе и подозреваемого гражданина Беларуси.

Аргументы суда заключались в том, что прокуратура и полиция не предоставили достаточно веских доказательств, чтобы содержать подозреваемых под стражей.

Параллельно с судебными баталиями следствие назначило экспертизы образцов ДНК, отобранных у подозреваемых. Таким образом их хотели проверить на причастность к другим резонансным преступлениям в столичном регионе.

В январе текущего года Нацполиция огласила о совпадении ДНК Редькина с образцами на автомате, из которого была убита Окуева. Сам автомат и полный магазин патронов были найдены на расстоянии 800 метров от места расстрела.

Первоначально спикер ГУ Нацполиции в Киевской области Николай Жукович заявлял журналистам об отсутствии ДНК-образцов на оружии. Но на брифинге 13 января 2020 года его начальник – руководитель областного главка Андрей Небитов – намекнул, что это было сделано специально, чтоб ввести преступников в заблуждение.

Муж Амины Адам Осмаев уже успел поблагодарить правоохранителей за успешную операцию.

"Благодарю всех, кто участвовал в раскрытии убийства Амины и надеюсь, что все виновные будут установлены и наказаны. Амина не жалела себя, защищая Украину, всегда шла в самые опасные места на фронте, и заслужила чтобы ее убийцы были наказаны", – написал он в Фейсбуке.

Друг влиятельных друзей

Персона задержанного Редькина и его связи достаточно интересны. Вопрос, почему подозреваемый в организации ряда убийств до сих пор находился не под стражей, а на свободе, остается открытым.

Согласно материалам суда, задержанный – уроженец Дагестана. Он проживает в Киеве и работает менеджером фирмы "Hangre plastic".

В публичных реестрах есть также информация, что Редькин был совладельцем телеканала о моде "HDFashion", принадлежащего бизнесмену Валиду Арфушу. Второй совладелец Елена Парвина также была основателем фирмы "НОБИ-Украина".

Ее руководитель Сергей Веремийчук как раз и является главой бойцовского клуба "Легион". По данным следствия он может быть причастен к преступлениям указанной ОПГ.

Кроме того, Редькин в государственных реестрах указан среди экс-руководителей фирм "Голден-Фиш" и "Блек Шримп". Их владельцами значатся глава бюджетного комитета Верховной рады от "Слуги народа" Юрий Аристов и его жена Марина.

Сам Аристов до депутатства имел общий бизнес с семьями президента Владимира Зеленского и его окружения. Вместе с женой главы государства Еленой Зеленской и супругой его первого помощника Бориса Шефира он выступал соучредителем компании "Норин плюс".

Депутат на своей странице в Фейсбук отмел какие-либо актуальные связи с подозреваемым в убийстве Окуевой. По словам Аристова, Редькин вышел из числа основателей его компаний весной 2019 года.

"Сейчас мы с господином Редькиным не имеем никаких деловых или дружественных отношений. Я не хочу и не имею права давать оценку обвинениям, выдвинутым в адрес Игоря Редькина. Рассчитываю на честное и непредвзятое следствие, которое установит истину, и на привлечение виновных к ответственности по закону", – подчеркнул депутат.

Адвокат Редькина Юрий Реус сообщил РБК-Украина, что его подзащитный пока что не намерен давать комментарии или оглашать свою позицию по предъявленным подозрениям.

"Пока что мой клиент не дает разрешения представлять какую-либо информацию журналистам. Воспринимайте это как есть", – сказал защитник.

Доказательства и мотивы

Руководство полиции в свою очередь заявляет, что совпадение ДНК-образцов – весомая улика, но кроме нее у следствия еще есть ряд доказательств. Полиция не сомневается, что убийство Окуевой совершено по заказу. Но сами заказчики и мотивы устранения активистки еще не установлены.

"Они были не знакомы (Редькин и Окуева, – ред.), потому мы считаем, что это преступление совершено по заказу", – сказал Небитов.

При этом полиция отрицает версию, озвученную в СМИ "киллером Кадырова" Артуром Денисултановым о покушении на Окуеву-Осмаева из-за возможного присвоения якобы выделенных им 2,7 млн долларов.

Начальник областной полиции отметил, что эта информация не нашла подтверждения.

"На данный момент у следствия такой информации нет. Мы изучали их (Окуевой и Осмаева, – ред.) способ жизни и видим, что это люди были не большого достатка… Они сами ремонтировали свой небольшой дом, поэтому говорить о каких-то значительных деньгах у них не приходится. У нас такой информации нет", – отметил он.

Сразу после убийства в 2017 году была озвучена версия о возможной причастности России к покушению на Окуеву-Осмаева. Но правоохранители сейчас больше сосредоточены на изучении контактов подозреваемых в странах Европейского Союза.

"На данный момент следствие изучает деятельность этой ОПГ не только в пределах Украины, но и за границей, в том числе в странах ЕС. Я надеюсь, что с помощью западных партнеров нам удастся продвинуться дальше (в расследовании, – ред.) и получить информацию, как передавались деньги, кто был заказчиком и почему вообще все это произошло", – рассказал глава полиции Киевской области на брифинге 13 января.

Однако после заявлений полиции меньше вопросов в деле об убийстве Окуевой не стало. В частности, остаются открытыми вопросы, откуда преступники достали оружие редкой модификации и почему бросили его недалеко от места преступления, не затерев образцы ДНК.

Также неясен мотив убийства и актуальность связей задержанного Редькина с бизнесменами и представителями власти, которые привлекали его в руководящие органы своих фирм. Эти нюансы следствие должно прояснить в ближайшее время.