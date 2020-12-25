Убийство 3-летнего сына Соболева: обвиняемый частично признал вину

Один из обвиняемых по делу покушения на жизнь депутата областного совета Вячеслава Соболева, в результате которого погиб его трехлетний сын, частично признал свою вину. Так, обвиняемый Андрей Лаврега признался в подделке документов.

Об этом сообщает hromadske.

Также Лаврега признал вину в неосторожном обращении с оружием, убийстве ребенка по неосторожности, но отрицал факт умышленного покушения на жизнь Соболева.

"Он сообщил, что он не хотел своим выстрелом убить Соболева. На уточнение одного из судей о цели выстрела, Лаврега заметил, что совершил это с целью запугивания", - рассказал прокурор по делу Максим Червоный.

Также на заседании Лаврега извинился перед потерпевшими.

Второй обвиняемый Евгений Семенов, которому инкриминируют пособничество в покушении на жизнь Соболева, не признает вины.

Напомним, Интерпол объявил в розыск россиянина Юсупа Абуева. Его подозревают в организации покушения на депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева и в убийстве его 3-летнего сына.

Напомним, 1 декабря прошлого года на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской в Киеве произошло покушение на депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева. Неизвестные расстреляли автомобиль Range Rover, в котором находился Соболев с семьей, погиб его малолетний сын.

Вероятных виновников преступления задержали на следующий день.