Убивают чувство дома: Зеленский поделился кадрами последствий российского вторжения

Российские военные умышленно совершают военные преступления против гражданских, чтобы убить в них их чувство дома и уничтожить их пространство для жизни в Украине.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал президента Украины Владимира Зеленского.

"Каждый человек имеет свое домашнее пространство. И это не только отдельная квартира или дом. Это часть города или села, где человек общается, работает, встречается с друзьями, любит, воспитывает детей. Российские оккупанты расстреливают из танков жилые дома, накрывают городские кварталы из артиллерии и наводят ракеты на гражданские объекты именно для того, чтобы уничтожить все это пространство жизни, чтобы убить чувство дома", - пишет президент.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Зеленский обратился к жителям Крыма с просьбой не приближаться к военным объектам РФ на фоне взрывов на полуострове.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.