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"Убить больше русских". Казахстан выразил протест послу Украины

Фото: посол Украины Петр Врублевский (скрин видео)
Автор: Валерия Полищук

В Министерство иностранных дел Казахстана вызвали посла Украины Петра Врублевского. Ему выразили протест из-за высказывания в одном из интервью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Казахстана.

"Казахстанская сторона выразила свою позицию, что подобные заявления неуместны и неудобны для деятельности посла иностранного государства. Такие действия не должны наносить ущерб дружественным отношениям между государствами", - говорится в сообщении.

Что предшествовало

Посол Украины в Казахстане Петр Врублевский дал интервью казахстанскому блогеру Диасу Кузайырову. Отвечая на вопрос о ситуации в Украине, дипломат ответил "Стараемся убить как можно их больше. Чем больше мы убьем русских сейчас, тем меньше придется их убивать нашим детям. Вот и все".

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