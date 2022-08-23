"Убити більше росіян". Казахстан висловив протест послу України

До Міністерства закордонних справ Казахстану викликали посла України Петра Врублевського. Йому висловили протест через висловлювання в одному з інтерв'ю.

"Казахстанська сторона висловила свою позицію, що подібні заяви недоречні і незручні для діяльності посла іноземної держави. Такі дії не повинні завдавати шкоди дружнім відносинам між державами", - йдеться в повідомленні.

Що передувало

Посол України в Казахстані Петро Врублевський дав інтерв'ю казахстанському блогеру Діасу Кузайирову. Відповідаючи на питання про ситуацію в Україні, дипломат відповів "намагаємося вбити якомога їх більше. Чим більше ми вб'ємо росіян зараз, тим менше доведеться їх вбивати нашим дітям. Ось і все".

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