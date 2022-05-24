Убирают мины и сожженную технику. В Харькове восстанавливают кольцевую дорогу
"Укравтодор" восстанавливает проезд по кольцевой дороге в Харькове. Работы выполняются на отрезке от Пятихатской транспортной развязки в сторону Роганского жилищного массива, а также на дороге М-20 Харьков – Щербаковка в районе Экопарка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Укравтодора.
Спецтехника и дорожники очищают уже разминированные участки дороги от разрушенной техники, посторонних предметов и грязи. После тщательной уборки и очистки дорожного покрытия, дорожники приступят к аварийному ремонту пораженных участков дороги, ремонту ограждения и автопавильонов, замене дорожных знаков, господству обочин и т.д.
Харьковская кольцевая дорога является стратегически важным транспортным коридором для города, состоит из отрезков 5 государственных дорог общей протяженностью 82 км.
Также мы писали, что российские войска увеличили количество обстрелов населенных пунктов Харьковской области. Пять человек получили ранения разной степени тяжести, еще один человек погиб.
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