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Убирают мины и сожженную технику. В Харькове восстанавливают кольцевую дорогу

Новина українською →
Харьков, Вторник 24 мая 2022 03:01
Убирают мины и сожженную технику. В Харькове восстанавливают кольцевую дорогу Кольцевая дорога в Харькове (Фото: wikimedia.org)
Автор: Константин Широкун

"Укравтодор" восстанавливает проезд по кольцевой дороге в Харькове. Работы выполняются на отрезке от Пятихатской транспортной развязки в сторону Роганского жилищного массива, а также на дороге М-20 Харьков – Щербаковка в районе Экопарка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Укравтодора.

Спецтехника и дорожники очищают уже разминированные участки дороги от разрушенной техники, посторонних предметов и грязи. После тщательной уборки и очистки дорожного покрытия, дорожники приступят к аварийному ремонту пораженных участков дороги, ремонту ограждения и автопавильонов, замене дорожных знаков, господству обочин и т.д.

Харьковская кольцевая дорога является стратегически важным транспортным коридором для города, состоит из отрезков 5 государственных дорог общей протяженностью 82 км.

Также мы писали, что российские войска увеличили количество обстрелов населенных пунктов Харьковской области. Пять человек получили ранения разной степени тяжести, еще один человек погиб.

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