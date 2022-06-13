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Убили выстрелами в голову. Под Бучей нашли еще семь тел замученных мирных жителей

Фото: в Киевской области обнаружили еще одно захоронение с телами гражданских (facebook.com)
Автор: Наталья Юрченко

В селе Мироцкое неподалеку от Бучи Киевской области обнаружили еще одно массовое захоронение. Жертвы погибли от рук российских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу полиции Киевской области Андрея Небытова в Facebook.

На позициях российских войск обнаружили семь тел мирных жителей. По словам Небытова, у многих жертв связаны руки и прострелены колени. Оккупанты убили гражданских выстрелами в голову.

Сейчас специалисты пытаются идентифицировать погибших.

"Это очередные садистские преступления армии России в Киевской области! За каждую уничтоженную жизнь, за боль и страдания украинцев, за разрушение наших городов и поселков оккупанты должны ответить", - говорится в сообщении.

Фото: неподалеку от Бучи обнаружили еще семь тел гражданских (facebook.com)

Напомним, что недавно вблизи Макарова возле позиций оккупантов нашли тело убитого мужчины.

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полицияБуча