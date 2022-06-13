RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Вбили пострілами в голову. Під Бучей знайшли ще сім тіл закатованих мирних жителів

Фото: у Київській області виявили ще одне поховання з тілами цивільних (facebook.com)
Автор: Наталія Юрченко

У селі Мироцьке неподалік від Бучі Київської області виявили ще одне масове поховання. Жертви загинули від рук російських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника поліції Київської області Андрія Нєбитова в Facebook.

На позиціях російських військ виявили сім тіл мирних жителів. За словами Нєбитова, у багатьох жертв зв’язані руки та простріляні коліна. Окупанти вбили цивільних пострілами в голову.

Наразі фахівці намагаються ідентифікувати загиблих.

"Це чергові садистські злочини армії Росії в Київській області! За кожне знищене життя, за біль і страждання українців, за руйнування наших міст і селищ окупанти мають відповісти", - йдеться у повідомленні.

Фото: поблизу Бучі виявили ще сім тіл цивільних (facebook.com)

Нагадаємо, що нещодавно поблизу Макарова біля позицій окупантів знайшли тіло закатованого чоловіка.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
полицияБуча