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Я убежден в том, что у партии "УДАР" есть все возможности пройти в парламент, - Кличко

Новина українською →
Киев, Пятница 19 ноября 2021 13:52
Я убежден в том, что у партии "УДАР" есть все возможности пройти в парламент, - Кличко Фото: лидер "УДАРа" Виталий Кличко (пресс-служба)
Автор: Наталия Гурковская

Виталий Кличко уверен, что у партии "УДАР" есть все возможности пройти в парламент на следующих выборах. Идет воссоздание ячеек по всей стране.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью Кличко изданию "Цензор".

"Мы воссоздаем сейчас наши ячейки по всей стране и будем участвовать в следующих выборах в Верховную раду. Зачем? Присутствие в Верховной Раде является рычагом влияния на решения, которые принимаются в стране. Это очень важно. Я убежден в том, что у нас есть все возможности пройти в парламент", - сказал Кличко.

Лидер "УДАРа" отметил, что у партии уже есть план изменений, которые она намерена воплотить в стране, и этот план смогут увидеть все украинцы.

"Мы предлагаем четкий план необходимых изменений и преобразований и обязательно представим этот план. Потому что люди должны видеть, что предлагает та или иная партия. Почему они должны отдать свой голос за нее", - отметил Кличко.

Он подчеркнул, что в процессе развития партии уделяет большое внимание качествам людей, которые готовы вместе с ним менять страну.

"Партия - потенциал людей, которые могут взять на себя ответственность. Которые готовы с тобой в команде идти изменять страну. Каким бы ты ни был сильным, известным, два метра роста, со стальными мышцами - один ты никогда ничего не сможешь сделать. Только с людьми, с единомышленниками, с командой", - подчеркнул Виталий Кличко.

Как сообщалось, ранее в интервью РБК-Украина Кличко признавался, что будет вести "УДАР на следующие парламентские выборы.

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