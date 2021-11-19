Я убежден в том, что у партии "УДАР" есть все возможности пройти в парламент, - Кличко

Виталий Кличко уверен, что у партии "УДАР" есть все возможности пройти в парламент на следующих выборах. Идет воссоздание ячеек по всей стране.

"Мы воссоздаем сейчас наши ячейки по всей стране и будем участвовать в следующих выборах в Верховную раду. Зачем? Присутствие в Верховной Раде является рычагом влияния на решения, которые принимаются в стране. Это очень важно. Я убежден в том, что у нас есть все возможности пройти в парламент", - сказал Кличко.

Лидер "УДАРа" отметил, что у партии уже есть план изменений, которые она намерена воплотить в стране, и этот план смогут увидеть все украинцы.

"Мы предлагаем четкий план необходимых изменений и преобразований и обязательно представим этот план. Потому что люди должны видеть, что предлагает та или иная партия. Почему они должны отдать свой голос за нее", - отметил Кличко.

Он подчеркнул, что в процессе развития партии уделяет большое внимание качествам людей, которые готовы вместе с ним менять страну.

"Партия - потенциал людей, которые могут взять на себя ответственность. Которые готовы с тобой в команде идти изменять страну. Каким бы ты ни был сильным, известным, два метра роста, со стальными мышцами - один ты никогда ничего не сможешь сделать. Только с людьми, с единомышленниками, с командой", - подчеркнул Виталий Кличко.