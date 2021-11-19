ru ua
Пт, 19 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

Я переконаний в тому, що у партії "УДАР" є всі можливості пройти до парламенту, - Кличко

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 19 листопада 2021 13:52
Я переконаний в тому, що у партії "УДАР" є всі можливості пройти до парламенту, - Кличко Фото: лідер "УДАРу" Віталій Кличко (прес-служба)
Автор: Наталія Гурковська

Віталій Кличко впевнений, що у партії "УДАР" є всі можливості пройти до парламенту на наступних виборах. Триває відбудова осередків по всій країні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю Кличка виданню "Цензор".

"Ми відбудовуємо зараз наші осередки по всій країні і будемо брати участь у наступних виборах до Верховної ради. Для чого? Присутність у Верховній Раді є важелем впливу на рішення, які ухвалюються в країні. Це вкрай важливо. Я переконаний в тому, що у нас є всі можливості пройти до парламенту", - сказав Кличко.

Лідер "УДАРу" відзначив, що у партії вже є план змін, які вона має намір втілити в країні, і цей план зможуть побачити всі українці.

"Ми пропонуємо чіткий план необхідних змін і перетворень і обов’язково презентуємо цей план. Тому що люди повинні бачити, що пропонує та чи інша партія. Чому вони повинні віддати свій голос за неї", - зазначив Кличко.

Він підкреслив, що в процесі розбудови партії приділяє велику увагу якостям людей, які готові разом з ним змінювати країну.

"Партія - це потенціал людей, які можуть взяти на себе відповідальність. Які готові з тобою в команді йти змінювати країну. Яким би ти не був сильним, відомим, два метри зросту, зі стальними м’язами, - один ти ніколи нічого не зможеш зробити. Тільки з людьми, з однодумцями, з командою", - підкреслив Віталій Кличко.

Як повідомлялося, раніше в інтерв'ю РБК-Україна Кличко зізнавався, що вестиме "УДАР на наступні парламентські вибори.

Читайте РБК-Україна в Google News
УДАР
NEWS
"Анонімності бути не може": МОЗ про "таємну" вакцинацію власників фейкових COVID-сертифікатів
"Анонімності бути не може": МОЗ про "таємну" вакцинацію власників фейкових COVID-сертифікатів
DAILY
Заручники транзиту. Що загрожує Україні, якщо Росія припинить постачання газу по ГТС до Європи
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Заручники транзиту. Що загрожує Україні, якщо Росія припинить постачання газу по ГТС до Європи