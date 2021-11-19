Я переконаний в тому, що у партії "УДАР" є всі можливості пройти до парламенту, - Кличко

Віталій Кличко впевнений, що у партії "УДАР" є всі можливості пройти до парламенту на наступних виборах. Триває відбудова осередків по всій країні.

"Ми відбудовуємо зараз наші осередки по всій країні і будемо брати участь у наступних виборах до Верховної ради. Для чого? Присутність у Верховній Раді є важелем впливу на рішення, які ухвалюються в країні. Це вкрай важливо. Я переконаний в тому, що у нас є всі можливості пройти до парламенту", - сказав Кличко.

Лідер "УДАРу" відзначив, що у партії вже є план змін, які вона має намір втілити в країні, і цей план зможуть побачити всі українці.

"Ми пропонуємо чіткий план необхідних змін і перетворень і обов’язково презентуємо цей план. Тому що люди повинні бачити, що пропонує та чи інша партія. Чому вони повинні віддати свій голос за неї", - зазначив Кличко.

Він підкреслив, що в процесі розбудови партії приділяє велику увагу якостям людей, які готові разом з ним змінювати країну.

"Партія - це потенціал людей, які можуть взяти на себе відповідальність. Які готові з тобою в команді йти змінювати країну. Яким би ти не був сильним, відомим, два метри зросту, зі стальними м’язами, - один ти ніколи нічого не зможеш зробити. Тільки з людьми, з однодумцями, з командою", - підкреслив Віталій Кличко.