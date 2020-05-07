ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Uber сократит около 4 тысяч работников

Новости » Энергетика     07.05.2020 - 03:26
Uber сократит около 4 тысяч работников
Иллюстративное фото (flickr.com/Pensa Brasil)

В целом сокращение корпоративного штата компании составит около 14%

Компания Uber Technologies Inc планирует сократить 3,7 тысячи своих сотрудников в связи с коронавирусом. Как передает РБК-Украина, об этом сообщает Financial Times.

В частности, речь идет как о сотрудниках компании, задействованных в службе перевозок, так и о тех работниках, которые занимаются разработкой и поддержкой сервиса доставки еды.

"Uber собирается сократить 3700 рабочих мест, что составляет примерно 14 процентов от общей корпоративной рабочей силы, из-за падения бизнеса на фоне коронавируса", - сообщает издание.

Кроме того, компания отметила, что собирается закрыть почти 40% из своих 450 "зеленых центров" - офисах, где водителям помогали зарегистрироваться и решить другие связанные с этим вопросы.

Напомним, ранее РБК-Украина передавало, что сервис по доставке еды Uber Eats идет с Украины и еще семи рынков, поскольку здесь компания не смогла стать оператором онлайн-доставки еды номер один или номер два, как заявлено бизнес-целью сервиса.

В целом в компании приняли решение приостановить работу Uber Eats в Чехии, Египте, Гондурасе, Румынии, Саудовской Аравии, Украине и Уругвае, а также свернуть приложение Съедает и перенести операции в сервис Careem в ОАЭ

Минздрав договорился о бесплатном такси для медиков на время карантина Соучредитель Uber покидает совет директоров
Новости Украины Uber
News
On Top