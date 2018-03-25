Социальные страницы
Курсы валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Uber продает часть своего бизнеса в Азии, - Bloomberg

НовостиЭкономика    25.03.2018 - 17:23
Фото: офис Uber (flickr Elliott Brown)
Фото: офис Uber (flickr Elliott Brown)

Uber продает свой бизнес в Азии малазийской компании Grab

Компания Uber Technologies Inc. продает часть своего бизнеса в Азии малазийской компании Grab, которая специализируется на услугах такси, передает Bloomberg со ссылкой на источники.

Сообщается, что Uber и Grab достигли предварительного соглашения, а дальнейшее обсуждение сделки может продолжиться 25 марта в Сингапуре. По данным источников, американская компания намерена также продать Uber Eats, после продажи бизнеса Uber покинет этот рынок, а Grab станет крупным игроком и составит конкуренцию индонезийской логистической компании Go-Jek.

В то же время представители Grab и Uber пока официально не комментируют информацию о сделке.

Напомним, ранее сообщалось, что Uber приостановил испытания беспилотников из-за летального ДТП в Аризоне. Известно, что машина ехала в режиме автопилота, но за рулем был человек. В результате аварии погибла пешеход, которая переходила дорогу в неположенном месте.

 

Uber и Google закрыли спор о краже технологий для беспилотных авто
Теги публикации: бизнес, Азия, Uber  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа, Тарута
DAILY > Статьи > 01.03.2018
"Нафтогаз" против "Газпрома": чем завершился спор газовых компаний в Стокгольмском арбитраже
DAILY > Статьи > 26.02.2018
Кадровый вопрос: кого и куда собирается назначить Верховная Рада в ближайшее время
"Я был просто шокирован": Жан Рено рассказал, с чем ассоциирует Украину
"Надя знала, кто такие Иуды": Вера Савченко сообщила, что ее сестра готовилась к тюрьме с утра
В центре Киева хотят переименовать улицу в честь космонавта Каденюка
"Невозможно передать словами": легендарная Ада Роговцева объяснила, почему ездит в АТО
On Top