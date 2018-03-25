Uber продает часть своего бизнеса в Азии, - Bloomberg

Uber продает свой бизнес в Азии малазийской компании Grab

Компания Uber Technologies Inc. продает часть своего бизнеса в Азии малазийской компании Grab, которая специализируется на услугах такси, передает Bloomberg со ссылкой на источники.

Сообщается, что Uber и Grab достигли предварительного соглашения, а дальнейшее обсуждение сделки может продолжиться 25 марта в Сингапуре. По данным источников, американская компания намерена также продать Uber Eats, после продажи бизнеса Uber покинет этот рынок, а Grab станет крупным игроком и составит конкуренцию индонезийской логистической компании Go-Jek.

В то же время представители Grab и Uber пока официально не комментируют информацию о сделке.

Напомним, ранее сообщалось, что Uber приостановил испытания беспилотников из-за летального ДТП в Аризоне. Известно, что машина ехала в режиме автопилота, но за рулем был человек. В результате аварии погибла пешеход, которая переходила дорогу в неположенном месте.