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Uber продає частину свого бізнесу в Азії, - Bloomberg

НовиниЕкономіка    25.03.2018 - 17:23
Фото: офіс Uber (flickr Elliott Brown)
Фото: офіс Uber (flickr Elliott Brown)

Uber продає свій бізнес в Азії малайзійській компанії Grab

Компанія Uber Technologies Inc. продає частину свого бізнесу в Азії малайзійській компанії Grab, яка спеціалізується на послугах таксі, передає Bloomberg з посиланням на джерела.

Повідомляється, що Uber і Grab досягли попередньої угоди, а подальше обговорення може продовжитися 25 березня в Сінгапурі. За даними джерел, американська компанія має намір також продати Uber Eats, після продажу бізнесу Uber покине цей ринок, а Grab стане великим гравцем і складе конкуренцію індонезійській логістичній компанії Go-Jek.

У той же час представники Grab і Uber поки офіційно не коментують інформацію про угоду.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Uber припинив випробування безпілотників через летальну ДТП в Арізоні. Відомо, що машина їхала в режимі автопілота, але за кермом була людина. В результаті аварії загинула пішохід, яка переходила дорогу в недозволеному місці.

 

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Теги публікації: бизнес, Азия, Uber  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа, Тарута
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