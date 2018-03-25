Uber продає частину свого бізнесу в Азії, - Bloomberg

Uber продає свій бізнес в Азії малайзійській компанії Grab

Компанія Uber Technologies Inc. продає частину свого бізнесу в Азії малайзійській компанії Grab, яка спеціалізується на послугах таксі, передає Bloomberg з посиланням на джерела.

Повідомляється, що Uber і Grab досягли попередньої угоди, а подальше обговорення може продовжитися 25 березня в Сінгапурі. За даними джерел, американська компанія має намір також продати Uber Eats, після продажу бізнесу Uber покине цей ринок, а Grab стане великим гравцем і складе конкуренцію індонезійській логістичній компанії Go-Jek.

У той же час представники Grab і Uber поки офіційно не коментують інформацію про угоду.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Uber припинив випробування безпілотників через летальну ДТП в Арізоні. Відомо, що машина їхала в режимі автопілота, але за кермом була людина. В результаті аварії загинула пішохід, яка переходила дорогу в недозволеному місці.