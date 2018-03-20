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Uber приостанавливает испытания беспилотников из-за летального ДТП в Аризоне

НовостиПроисшествия    20.03.2018 - 14:44
Фото: Uber приостанавливает тестирование беспилотников
Фото: Uber приостанавливает тестирование беспилотников

Испытания приостанавливаются в 4 городах

Компания Uber приостанавливает испытания беспилотных автомобилей после, того, как одна из таких машин насмерть сбила пешехода в штате Аризона. Об этом сообщает Bloomberg.

Компания выразила соболезнования семье погибшего и заявила о полной готовности сотрудничать с правоохранителями, расследующими инцидент.

"От всего сердца выражаем соболезнования семье погибшего. Мы полностью сотрудничаем с полицией и местными властями, которые расследуют этот инцидент", - сказано в сообщении Uber.

Компания уведомила, что испытания будут приостановлены в четырех городах.

"Испытания беспилотных автомобилей приостанавливается в Питтсбурге, Сан-Франциско, Торонто и Феникс", - говорится в сообщении.

Напомним, в Аризоне (США) беспилотный автомобиль Uber насмерть сбил человека, находясь в автономном режиме. Подобный случай произошел впервые.

Погибшая женщина переходила дорогу в неположенном месте.

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Теги: Uber, беспилотник
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