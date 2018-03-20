Uber приостанавливает испытания беспилотников из-за летального ДТП в Аризоне

Компания Uber приостанавливает испытания беспилотных автомобилей после, того, как одна из таких машин насмерть сбила пешехода в штате Аризона. Об этом сообщает Bloomberg.

Some incredibly sad news out of Arizona. We’re thinking of the victim’s family as we work with local law enforcement to understand what happened. https://t.co/cwTCVJjEuz — dara khosrowshahi (@dkhos) March 19, 2018

Компания выразила соболезнования семье погибшего и заявила о полной готовности сотрудничать с правоохранителями, расследующими инцидент.

"От всего сердца выражаем соболезнования семье погибшего. Мы полностью сотрудничаем с полицией и местными властями, которые расследуют этот инцидент", - сказано в сообщении Uber.

Our hearts go out to the victim’s family. We’re fully cooperating with @TempePolice and local authorities as they investigate this incident. — Uber Comms (@Uber_Comms) March 19, 2018

Компания уведомила, что испытания будут приостановлены в четырех городах.

"Испытания беспилотных автомобилей приостанавливается в Питтсбурге, Сан-Франциско, Торонто и Феникс", - говорится в сообщении.

Напомним, в Аризоне (США) беспилотный автомобиль Uber насмерть сбил человека, находясь в автономном режиме. Подобный случай произошел впервые.

Погибшая женщина переходила дорогу в неположенном месте.