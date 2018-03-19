В США беспилотный автомобиль Uber сбил пешехода насмерть

В Аризоне (США) беспилотный автомобиль Uber насмерть сбил человека, находясь в автономном режиме. Подобный случай произошел впервые, передает CNBC.

Инцидент произошел утром понедельника, 19 марта. Как сообщили в полиции, столкновение случилось, когда женщина переходила дорогу в неположенном месте.

Известно, что машина ехала в режиме автопилота, но за рулем был человек.

В компании Uber заявили, что полностью оказывают сотрудничество с полицией. Также выразили соболезнования семье погибшей.

На данный момент компания Uber приостановила испытания беспилотных машин.

Напомним, в ноябре 2017 года окружной суд Тель-Авива (Израиль) постановил запретить деятельность компании Uber на территории государства. Американская компания на территории Израиля использовала водителей, у которых не было надлежащих бизнес-лицензий и страхования.

В 2018 году Uber и Google закрыли спор о краже технологий для беспилотных авто.