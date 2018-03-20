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Uber призупиняє випробування безпілотників через летальну ДТП в Арізоні

НовиниНадзвичайні події    20.03.2018 - 14:44
Фото: Uber призупиняє тестування безпілотників
Фото: Uber призупиняє тестування безпілотників

Випробування припиняються у 4 містах

Компанія Uber призупиняє випробування безпілотних автомобілів після того, як одна з таких машин насмерть збила пішохода в штаті Арізона. Про це повідомляє Bloomberg.

Компанія висловила співчуття родині загиблого і заявила про повну готовність співпрацювати з правоохоронцями, расследующими інцидент.

"Від усього серця висловлюємо співчуття родині загиблого. Ми співпрацюємо з поліцією і місцевою владою, які розслідують цей інцидент", - сказано в повідомленні Über.

Компанія повідомила, що випробування будуть припинені в чотирьох містах.

"Випробування безпілотних автомобілів припиняється в Піттсбурзі, Сан-Франциско, Торонто і Фенікс", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Арізоні (США) безпілотний автомобіль Uber смерть збив людину, знаходячись в автономному режимі. Подібний випадок стався вперше.

Загибла жінка переходила дорогу в недозволеному місці.

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Теги: Uber, беспилотник
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