Uber призупиняє випробування безпілотників через летальну ДТП в Арізоні

Компанія Uber призупиняє випробування безпілотних автомобілів після того, як одна з таких машин насмерть збила пішохода в штаті Арізона. Про це повідомляє Bloomberg.

Some incredibly sad news out of Arizona. We're thinking of the victim's family as we work with local law enforcement to understand what happened. https://t.co/cwTCVJjEuz — dara khosrowshahi (@dkhos) March 19, 2018

Компанія висловила співчуття родині загиблого і заявила про повну готовність співпрацювати з правоохоронцями, расследующими інцидент.

"Від усього серця висловлюємо співчуття родині загиблого. Ми співпрацюємо з поліцією і місцевою владою, які розслідують цей інцидент", - сказано в повідомленні Über.

Our hearts go out to the victim's family. We're fully cooperating with @TempePolice and local authorities as they investigate this incident. — Uber Comms (@Uber_Comms) March 19, 2018

Компанія повідомила, що випробування будуть припинені в чотирьох містах.

"Випробування безпілотних автомобілів припиняється в Піттсбурзі, Сан-Франциско, Торонто і Фенікс", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Арізоні (США) безпілотний автомобіль Uber смерть збив людину, знаходячись в автономному режимі. Подібний випадок стався вперше.

Загибла жінка переходила дорогу в недозволеному місці.