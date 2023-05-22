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Uber планує перезапустити проект Shuttle в Україні

Фото: Uber перезапустить проект Shuttle в Україні (shuttle.uber.com)
Автор: Олександр Білоус

Американська компанія Uber, має намір перезапустити проєкт Shuttle в Україні, від якого відмовилася 2021 року через COVID-19.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю керівника міжнародних зв'язків Uber Метью Девліна агентству "Інтерфакс-Україна".

"Єдиною причиною, через яку ми призупинили "Шаттл", насправді була проблема з COVID-19. І думаю, що ми точно хотіли б перезапустити тут цей продукт", - сказав він.

За його словами, Shuttle потрібні на постійних маршрутах, які використовує багато людей, і зазвичай ці маршрути сполучають їхню роботу і дім.

"COVID-19 і карантинні обмеження, що його супроводжували, змінили умови, безліч людей перестали відвідувати офіси і це стало справжнім викликом для проекту. І така ситуація була не лише в Україні - з такими викликами ми зіткнулися і на інших ринках", - розповів він.

Девлін також повідомив, що в перші дні війни Uber Shuttle перевозив українців через польський кордон. Безкоштовно в районі прикордонного переходу "Шегині-Медика" було перевезено 150 тис. осіб.

Нагадаємо, компанія Uber оголосила про зупинку роботи сервісу Uber Shuttle в Києві з листопада 2021 року.

Uber представляє в Україні 10 різних сервісів. На платформі замовлення таксі компанії в Україні працюють 25 тис. водіїв

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