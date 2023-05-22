RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Uber планирует перезапустить проект Shuttle в Украине

Фото: Uber перезапустит проект Shuttle в Украине (shuttle.uber.com)
Автор: Александр Белоус

Американская компания Uber намерена перезапустить проект Shuttle в Украине, от которого отказалась в 2021 году из-за COVID-19.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью руководителя международных связей Uber Мэтью Девлина агентству " Интерфакс-Украина ".

"Единственной причиной, по которой мы приостановили "Шаттл", на самом деле была проблема с COVID-19. И думаю, что мы бы точно хотели перезапустить здесь этот продукт", - сказал он.

По его словам, Shuttle нужны на постоянных маршрутах, которые используют многие люди, и обычно эти маршруты соединяют их работу и дом.

"COVID-19 и сопровождавшие его карантинные ограничения изменили условия, множество людей перестали посещать офисы и это стало настоящим вызовом для проекта. И такая ситуация была не только в Украине - с такими вызовами мы столкнулись и на других рынках", - рассказал он.

Девлин также сообщил, что в первые дни войны Uber Shuttle перевозил украинцев через польскую границу. Бесплатно в районе пограничного перехода "Шегини-Медика" было перевезено 150 тыс. человек.

Напомним, компания Uber объявила об остановке работы сервиса Uber Shuttle в Киеве с ноября 2021 года.

Uber представляет в Украине 10 разных сервисов. На платформе заказа такси компании в Украине работает 25 тыс. водителей

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Uber