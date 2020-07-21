УАВЭ: критики "Роттердам+" хотят переложить вину за кризис в отрасли на "зеленых" инвесторов

Фото: линии электропередач (РБК-Украина)

По словам Тынного, ежемесячный ущерб от злоупотреблений на рынке электроэнергии составляет 1 млрд грн

Народные депутаты, чьи действия привели к углублению кризиса на рынке электрической энергии, пытаются переложить вину на сектор возобновляемой энергетики.

Об этом заявил соучредитель "Украинской ассоциации возобновляемой энергетики" Игорь Тынный в колонке на "Экономической правде".

"Немногим больше года назад партия "Слуга народа" активно критиковала закупку угля по схеме "Роттердам+", а я тогда предупреждал, что реформа (недо)рынка электрической энергии приведет к более тяжелым последствиям. Сейчас, когда происходит невиданный ранее грабеж рынка традиционной энергетики, нардепы пытаются выставить в нем виновными маленький сектор возобновляемой энергетики", - пишет Тынный.

По его утверждению, ежемесячный ущерб от злоупотреблений на рынке электроэнергии составляет 1 млрд грн.

Тынный уточняет, что речь идет о закупках госкомпаниями топлива по завышенным ценам, искусственное занижение прогнозных объемов производства ВИЭ, занижение тарифов "Укрэнерго", фиктивное завышение объемов потребления электроэнергии по регулируемой цене и прочее.

При этом отдельные депутаты, по мнению Тынного, пытаются переложить вину за создание кризиса на инвесторов в ВИЭ, которые якобы "получают сверхприбыли".

"Сверхприбыли обеспечивают не СЭС и ВЭС. Самое прибыльное дело - завести лояльных людей в регулятор НКРЭКУ и на государственных монополистов - "Энергоатом" и "Центрэнерго", - отмечает он.

Напомним, формула "Роттердам+" действовала для расчета стоимости угля для установления прогнозной стоимости электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016-2019 гг. Она предусматривала включение стоимости доставки угля от хабов Амстердам-Роттердам-Антверпен для всего угля.

Формула была отменена 1 июля 2019 с введением рынка электроэнергии. После этого цена угля и электроэнергии для промышленности выросла.

10 июля по поручению Офиса президента и при посредничестве Министерства энергетики государственная компания "Центрэнерго" заключила контракт на покупку украинского угля по цене импортного паритета, рассчитанной по формуле "Роттердам+".

Правительство Алексея Гончарука ввело, а правительство Дениса Шмыгаля утвердило в меморандуме с МВФ аналогичный подход для определения цены газа для населения - "Амстердам+". Он также предусматривает включение стоимости доставки газа из Нидерландов - биржа TTF.