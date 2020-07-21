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УАВЕ: критики "Роттердам+" хочуть перекласти провину за кризу в галузі на "зелених" інвесторів

Київ, Вівторок 21 липня 2020 13:21
УАВЕ: критики "Роттердам+" хочуть перекласти провину за кризу в галузі на "зелених" інвесторів
Фото: лінії електропередач (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

За словами Тинного, щомісячний збиток від зловживань на ринку електроенергії становить 1 млрд грн

Народні депутати, чиї дії призвели до поглиблення кризи на ринку електричної енергії, намагаються перекласти провину на сектор відновлюваної енергетики.

Про це заявив співзасновник "Української асоціації відновлюваної енергетики" Ігор Тинний в колонці на "Економічній правді".

"Трохи більше як рік тому партія "Слуга народу" активно критикувала закупівлю вугілля за схемою "Роттердам+", а я тоді попереджав, що реформа (недо)ринку електричної енергії призведе до більш тяжких наслідків. Зараз, коли відбувається небачений раніше грабіж ринку традиційної енергетики, нардепи намагаються виставити в ньому винними маленький сектор відновлюваної енергетики", - пише Тинний.

За його твердженням, щомісячний збиток від зловживань на ринку електроенергії становить 1 млрд грн.

Тинний уточнює, що мова йде про закупівлі держкомпаніями палива за завищеними цінами, штучне заниження прогнозних обсягів виробництва ВДЕ, заниження тарифів "Укренерго", фіктивне завищення обсягів споживання електроенергії за регульованою ціною та інше.

При цьому окремі депутати, на думку Тинного, намагаються перекласти вину за створення кризи на інвесторів ВДЕ, які нібито "отримують надприбутки".

"Надприбутки забезпечують не СЕС і ВЕС. Найприбутковіша справа - завести лояльних людей в регулятор НКРЕКП і до державних монополістів - "Енергоатом" і "Центренерго", - відзначає він.

Нагадаємо, формула "Роттердам+" діяла для розрахунку вартості вугілля для встановлення прогнозної вартості електроенергії виключно для промислових споживачів в період 2016-2019 рр. Вона передбачала включення вартості доставки вугілля від хабів Амстердам-Роттердам-Антверпен для всього вугілля.

Формула була скасована 1 липня 2019 з введенням ринку електроенергії. Після цього ціна вугілля та електроенергії для промисловості зросла.

10 липня за дорученням Офісу президента і за посередництва Міністерства енергетики державна компанія "Центренерго" уклала контракт на покупку українського вугілля за ціною імпортного паритету, розрахованої за формулою "Роттердам+".

Уряд Олексія Гончарука запровадив, а уряд Дениса Шмигаля затвердив у меморандумі з МВФ аналогічний підхід для визначення ціни газу для населення - "Амстердам+". Він також передбачає включення вартості доставки газу з Нідерландів - біржа TTF.

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