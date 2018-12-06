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УАПЦ не висуватиме кандидата на предстоятеля Української помісної церкви

Новини » Суспільство    06.12.2018 - 02:49
УАПЦ не висуватиме кандидата на предстоятеля Української помісної церкви
Фото: владика Герман (uapc.te.ua)

Станом на 5 грудня єпископи ще не отримали від Вселенського патріархату запрошення на Об’єднавчий собор

Від Української автокефальної православної церкви (УАПЦ) ніхто не подаватиме свою кандидатуру на пост предстоятеля майбутньої Української помісної православної церкви. Про це повідомив архієпископ Чернівецький та Хотинський УАПЦ владика Герман, передає РБК-Україна з посиланням на "Громадське".

"По ідеї кожен єпископ може стати предстоятелем. Ніхто з єпископів УАПЦ, починаючи з предстоятеля нашої церкви, не збирається виставляти свою кандидатуру. Але я готовий голосувати за іншого кандидата", - сказав владика Герман.

Він також повідомив, що станом на 5 грудня ні він, ні інші єпископи ще не отримали від Вселенського патріархату запрошення на Об’єднавчий собор, на якому обиратимуть голову помісної церкви.

Нагадаємо, Об'єднавчий архієрейський собор відбудеться 15 грудня у Софійському соборі в Києві. На ньому мають проголосити створення автокефальної Православної церкви в Україні, затвердити її статут та обрати предстоятеля.

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Теми: Томос про автокефалію УПЦ
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