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УАФ завтра представит нового тренера сборной. Им станет Петраков

Автор: Дмитрий Левицкий

Украинская ассоциация футбола завтра, 17 августа, представит нового тренера сборной Украины. Новым тренером станет Александр Петраков, а не Сергей Ребров, как ожидалось изначально.

Об этом РБК-Украина сказал информированный источник.

По словам собеседника издания, главой сборной после ухода Андрея Шевченко все же станет действующий тренер молодежной сборной Украины Петраков.

Как известно, изначально планировалось, что национальную сборную возглавит Сергей Ребров, но с этим назначением возникли сложности, поскольку Ребров уже заключил контракт на тренерство в арабском клубе "Аль-Айн".

Напомним, о том, что Петракова рассматривают кандидатом в тренеры, РБК-Украина стало известно на прошлой неделе. Ожидалось, что окончательное решение руководство УАФ примет 17 августа.

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Футбол