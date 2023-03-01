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УАФ запропонувала повернути футбольних вболівальників на трибуни: є нюанси

Фото: Фанати не відвідують поєдинки УПЛ із грудня 2021 року (shakhtar.com)
Автор: Антон Федорців

Повернення глядачів на стадіони в матчах вітчизняної першості ініціювала Українська асоціація футболу. Дозволити організацію поєдинків за присутності фанатів повинні місцеві військові адміністрації.

Про це заявив президент організації Андрій Павелко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис функціонера у Facebook.

УАФ намагається домогтися повернення на трибуни окремих груп уболівальників. Одним із аргументів асоціації стала фактично безперебійна робота розважальних закладів – театрів, кінотеатрів і концертних залів.

"З ініціативи і на прохання клубів УАФ зараз веде діалог з Міністерством молоді і спорту України та обласними військовими адміністраціями щодо реалізації можливості обмеженого допуску вболівальників на трибуни. Насамперед це можуть бути воїни, які отримали поранення і потребують соціальної реабілітації через футбол улюблених команд, але не тільки вони", – зазначив Павелко.

Президент УАФ відзначив, що повернення глядачів на стадіони можливе лише за наявності необхідних умов. Зокрема, достатньої кількості місць в укриттях. Окрім того, кожен клуб-господар повинен буде отримати дозвіл на проведення поєдинків із уболівальниками від обласних військових адміністрацій.

Футбольний сезон 2022/23 стартував в Україні 23 серпня. За безпековими протоколами на матчі вітчизняної першості допускають персонал обох команд, а також представників мас-медіа. Прем'єр-ліга з міркувань безпеки спершу проводила матчі лише в Києві та області, Львові та на Закарпатті.

До слова, напередодні УАФ призначила Ротаня тимчасовим керманичем збірної України.

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