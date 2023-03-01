УАФ предложила вернуть футбольных болельщиков на трибуны: есть нюансы

Возвращение зрителей на стадионы в матчах отечественного первенства инициировала Украинская ассоциация футбола. Разрешить организацию поединков при присутствии фанатов должны местные военные администрации.
Об этом заявил президент организации Андрей Павелко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост функционера в Facebook.
УАФ пытается добиться возвращения на трибуны отдельных групп болельщиков. Одним из аргументов ассоциации стала практически бесперебойная работа развлекательных заведений – театров, кинозалов и концертных площадок.
"По инициативе и по просьбе клубов УАФ сейчас ведет диалог с Министерством молодежи и спорта Украины и областными военными администрациями по реализации возможности ограниченного допуска болельщиков на трибуны. В первую очередь это могут быть воины, получившие ранения и нуждающиеся в социальной реабилитации посредством футбола любимых команд, но не только они", – отметил Павелко.
Президент УАФ отметил, что возвращение зрителей на стадионы возможно только при наличии необходимых условий. В частности, достаточного количества мест в укрытиях. Кроме того, каждый клуб-хозяин должен получить разрешение на проведение поединков с болельщиками от областных военных администраций.
Футбольный сезон 2022/23 стартовал в Украине 23 августа. По протоколам безопасности на матчи отечественного первенства допускают персонал обеих команд, а также представителей масс-медиа. Премьер-лига по соображениям безопасности сначала проводила матчи только в Киеве и области, Львове и на Закарпатье.
К слову, накануне УАФ назначила Ротаня временным наставником сборной Украины.
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