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УАФ утвердила решение о досрочном завершении текущего сезона УПЛ

Фото: УАФ утвердил решение о досрочном завершении текущего сезона УПЛ (пресс-служба УАФ)
Автор: РБК-Украина

Исполком Украинской ассоциации футбола утвердил решение о досрочном завершении сезона 2021-2022 Украинской Премьер-Лиги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УАФ.

“Рассмотрев протокол № 141 от 26.04.2022 общего собрания участников УПЛ, Исполком УАФ утвердил решение о досрочном завершении соревнований УПЛ сезона-2021/2022, о чем администрация УАФ уведомит УЕФА”, - рассказали в УАФ.

Стоит заметить, что места футбольных команд в таблице были утверждены по состоянию на 24 февраля.

Также на состоявшемся собрании исполком утвердил календари мужских и женских международных мероприятий с учетом изменений, в частности, перенесением ФИФА и УЕФА дат проведения официальных матчей и соревнований с участием сборных команд Украины.

Напомним, что за принятие решения о досрочном завершении чемпионата проголосовали 16 клубов УПЛ.

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