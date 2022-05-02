УАФ ухвалила рішення про дострокове завершення поточного сезону УПЛ

Виконком Української асоціації футболу ухвалив рішення щодо дострокового завершення сезону 2021-2022 Української Прем'єр-Ліги.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу УАФ.
"Розглянувши протокол № 141 від 26.04.2022 загальних зборів учасників УПЛ, Виконком УАФ ухвалив рішення про дострокове завершення змагань УПЛ сезону-2021/2022, про що адміністрація УАФ повідомить УЄФА", - розповіли в УАФ.
Варто зауважити, що місця футбольних команд у таблиці було затверджено станом на 24 лютого.
Також на зборах, що відбулися, виконком затвердив календарі чоловічих та жіночих міжнародних заходів з урахуванням змін, зокрема, перенесенням ФІФА та УЄФА дат проведення офіційних матчів та змагань за участю збірних команд України.
Нагадаємо, що за ухвалення рішення про дострокове завершення чемпіонату проголосували 16 клубів УПЛ.
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