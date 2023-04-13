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УАФ суворо покарала футболіста-хулігана за поштовх арбітрині: який термін бану

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Київ, Четвер 13 квітня 2023 15:52
УАФ суворо покарала футболіста-хулігана за поштовх арбітрині: який термін бану Фото: Вадим Червак у найближчі місяці не виступатиме (facebook.com/fcpolissya)
Автор: Антон Федорців

Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу визначився з покаранням для колишнього оборонця житомирського "Полісся" Вадима Червака. Він атакував рефері Софію Причину в недавньому матчі Першої ліги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

КДК УАФ розглянув справу 23-річного оборонця. В одному з епізодів поєдинку "Полісся" – "Металург" він штовхнув арбітриню в спину та негайно був вилучений з поля.

Червак дискваліфікований на 6 місяців. Відсторонення могло бути тривалішим, але сам футболіст під час засідання комітету визнав свою провину. Окрім того, в його футбольній біографії подібних історій раніше не було. Оборонець, однак, може оскаржити рішення в апеляційному комітеті УАФ.

Рефері Причина не призначила пенальті у ворота "Металурга". Її відразу оточили житомиряни та почали бурхливо протестувати, а найактивнішим виявився Червак. За кілька годин після поєдинку оборонець попросив вибачення за свою поведінку та пояснив її "емоціями та обставинами".

За кілька днів після інциденту "Полісся" вирішило розірвати контракт із Черваком. Житомиряни заявили, що не толерують фізичний вплив на суперників, персонал інших клубів чи суддівські бригади.

До слова, раніше УПЛ визнала керманича "Чорноморця" Григорчука тренером березня.

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