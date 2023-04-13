УАФ строго наказала футболиста-хулигана за толчок женщины-арбитра: какой срок бана

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола определился с наказанием для бывшего защитника житомирского "Полесья" Вадима Червака. Он атаковал рефери Софию Причину в недавнем матче Первой лиги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации .

КДК УАФ рассмотрел дело 23-летнего защитника. В одном из эпизодов поединка "Полесье" – "Металлург" он толкнул женщину-арбитра в спину и немедленно был удален из поля.

Червак дисквалифицирован на 6 месяцев. Отстранение могло быть более продолжительным, но сам футболист во время заседания комитета признал свою вину. Кроме того, в его футбольной биографии подобных историй ранее не было. Защитник, однако, может оспорить решение в апелляционном комитете УАФ.

Рефери Причина не назначила пенальти в ворота "Металлурга". Ее сразу окружили житомиряне и начали бурно протестовать, а самым активным оказался Червак. Через несколько часов после поединка защитник попросил прощения за свое поведение и объяснил его "эмоциями и обстоятельствами".

Через несколько дней после инцидента "Полесье" решило расторгнуть контракт с Черваком. Житомиряне заявили, что не терпят физическое влияние на соперников, персонал других клубов или судейские бригады.